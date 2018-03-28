На фоне падения рейтинга Президента Петра Порошенко люди из его окружения начинают вести свою игру, о чем и может свидетельствовать обвинение генерального прокурора Юрия Луценко в адрес «Украинского выбора» и Виктора Медведчука. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский,.

«Судя по обтекаемым формулировкам Луценко, можно сказать, что Украина учится не чему-то хорошему в Европе, а «highly likely». Он ведь тоже не сказал, что точно знает, что виновны «Украинский выбор» и Медведчук, а заявил, что это «вполне вероятно». Как по мне, это совсем невероятно. У нас знают уровень Медведчука и не могут не понимать, что взаимодействовать в ответственных, серьезных делах со столь несерьезными людьми, как Рубан и Савченко — это совсем не соответствует имиджу Медведчука, пусть даже и придуманному, вроде «угрозы стране». Никто его не считает дураком — ни враги, ни друзья. Это все выглядит смешно», — сказал Погребинский.

Понятно, что Медведчук как человек влиятельный, мешает власти. Но несмотря на все критические замечания в его адрес, к нему стоит очередь из украинских политиков, отметил политолог.

«Это самые разные политики, из самых разных лагерей. Некоторые даже «шифруются», но все равно приходят, чтобы обсудить разные вопросы. Естественно, таким людям, как генеральный прокурор, он (Медведчук — Ред.) мешает. Луценко может нести всякий бред, и ему никто не будет возражать — все прекрасно понимают цену его словам, но не хотят связываться, зная, что ничего хорошего из этого не выйдет. А Медведчук позволяет себе высказывать свою точку зрения на разные проблемы. Ясно, что он мешает», — пояснил эксперт.

При этом, отметил Погребинский, президент Порошенко нуждается в Медведчуке, ведь никто иной как Порошенко назначил его ответственным за обмен пленными.

«Впрочем, сам президент вчера уже продемонстрировал «последовательность»: сократив численность и так донельзя сокращенного российского дипломатического аппарата на Украине, он лишает себя возможности работать с теми, кто удерживается в плену. А если исключат из этого процесса Медведчука, а этого похоже, и добиваются, все будет совсем худо», — уверен политолог.

В то же время Погребинский допускает, что на фоне падения рейтинга Порошенко люди из его окружения начинают вести свою игру, о чем и может свидетельствовать обвинение Луценко.

«Без Медведчука они не справятся. После всех установок, которые доносятся с Банковой, с представителями украинских властей в Донецке и Луганске никто разговаривать не будет. Таким образом, они добьются того, что никто украинцев из плена не вызволит», — считает политолог.

По мнению политолога, украинская власть готовит какой-то окончательный разрыв, идя по пути, который закончится открытой войной.

«Именно это провоцируют власти надеясь, что в эту войну удастся втянуть НАТО против России. Это конечная цель политики. Другого не видно. Но я считаю, что этого не будет никогда. Значит, они должны будут остановиться на промежуточной цели. А это полный разрыв дипотношений, отмена выборов, чтобы Порошенко мог остаться на неопределенное время при власти. В силе тот тренд, который мы видим в отношениях между Россией и Украиной, причем реализует его именно украинская сторона. Движение идет по линии усиления антироссийского тренда во внешней политике Киева», — заявил Михаил Погребинский.