Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак выступает за уменьшение количества лиц, которые обязаны подавать электронную декларацию. Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

«Как та, которая понимает нагрузку на систему, я всегда за уменьшение круга декларантов», - сказала она.

По мнению Корчак, в обязательном порядке должны декларироваться государственные служащие, которые отнесены к категориям «А» и «Б», то есть высший корпус госслужбы, заместители руководителей госорганов, и те, кто занимает ответственную или особо ответственную должность.

Также обязательно должны подавать декларации руководители государственных и коммунальных предприятий, потому что именно в этих сферах существуют коррупционные риски.

Кроме того, обязательство декларирования должно остаться для судей и прокуроров.

«Но нужно ли декларироваться депутатам, например, сельских и поселковых советов? Это уже вопрос. Законодатель должен внести некоторые уточнения относительно юридических лиц публичного права. Тут без такой детализации, а именно какая категория из таких должностей подлежит декларированию, тяжело», - добавила она.

Кроме того, Корчак считает, что необходимо уменьшить количество деклараций, которые находятся в публичном доступе.

Напомним, Корчак заявила, что уйдет в отставку 28 марта.