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Рыночная капитализация Facebook снизилась на 95,5 миллиарда долларов на фоне скандала с утечкой данных и составляет теперь 442,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов 16 марта, пятницы, стоимость акций компании составляла 185,09 доллара за штуку. Однако уже в понедельник стоимость бумаг начала резко падать, сообщает «Прайм».

Снижение продолжалось всю прошлую неделю, и по итогам торгов вторника, 27 марта, стоимость акций Facebook составляла 152,22 доллара, то есть на 21,6% меньше по сравнению с закрытием 16 марта.

Таким образом, если к 16 марта капитализация компании составляла 537,9 миллиарда долларов, то ко вторнику показатель упал до 442,4 миллиарда долларов.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании. Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку».

Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.
ForUm

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