Без вести пропавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово нет, останки 64 погибших обнаружены. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.



«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», - сказал он, сообщает ТАСС.

Аксенов сообщил, что в результате пожара погибли 64 человека. «Останки 64 погибших переданы Следственному комитету», - сказал он. Замглавы МЧС РФ уточнил, что на данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ уверена, что причиной пожара стал поджог.