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В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Государственной фискальной службы обнаружили тайник с бриллиантами, сообщает пресс-служба ГФС.

Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперты-геммолог.

Правонарушение протоколировано по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.
ForUm

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