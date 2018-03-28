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Народный депутат Надежда Савченко опубликовала видео, в котором заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

На видео Савченко снимает с себя вышиванку и надевает военную форму.

«Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время и я пойду в президенты… «Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!» - заявила в ролике нардеп.

Ранее она заявляла, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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