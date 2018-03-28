НАК «Нафтогаз Украины» объявила конкурс на аренду офисных помещений в Киеве в связи с планами оптимизации группы, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям компании.

Отмечется, что кроме сотрудников материнской компании в арендованном помещении также разместятся работники ПАО «Укргаздобыча» и других дочерних предприятий, что должно упростить взаимодействие между подразделениями.

«Основные требования к арендованному помещению: общая площадь до 12 тыс. кв. м, свободная планировка до 50% общей площади, наличие коммуникационных сетей, возможность проведения спецсвязи», – говорится в сообщении.

В НАК отметили, что заинтересованы в заключении договора на срок не менее трех лет с правом его пролонгации.

В компании также подчеркнули, что нынешнее админздание компании по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 6 не пригодно к нормальной эксплуатации. В нем планируется проведение работ по восстановлению ее эксплуатационных качеств.