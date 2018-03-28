Вчера, 27 марта, в 15:20 в Тернопольской области на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин – Чертков, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.

В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21 ч. 27 марта движение участка было восстановлено.