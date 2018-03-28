также в разделеПроисшествия
Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС 18
За сутки боевики 32 раза обстреляли украинских военных, потерь нет 27
В Николаеве мать выбросила в реку 9-месячного сына 76
Сутки в АТО: Почти полсотни обстрелов, пострадавших нет 34
Гибель двухлетней девочки на Черниговщине: полиция не подтверждает изнасилование 59
С начала АТО погибли 212 бойцов Нацгвардии 33
На Львовщине в ДТП погиб военный комиссар 54
Сутки в зоне АТО: 44 обстрела, погиб один военный 36
На Львовщине горело историческое здание 52
Боевики резко увеличили количество обстрелов 129
В зоне АТО в результате взрыва боеприпасов погиб военный, еще один – ранен 72
На Харьковщине над воинской частью обнаружили беспилотник 92
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 55
Из-за аварии прекращена подача воды на оккупированную Луганщину 42
С начала АТО погибли 2383 украинских военных 67
В Одессе застрелился 19-летний курсант 60
Военные в зоне АТО задержали боевика 209
В Черновцах горит транспортный колледж 71

Вчера, 27 марта, в 15:20 в Тернопольской области на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин – Чертков, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство.

В результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Пассажиры поезда были доставлены по месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21 ч. 27 марта движение участка было восстановлено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги