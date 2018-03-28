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Парламент планирует расширить перечень объектов, куда будет запрещено приходить с оружием. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире 112 Украина.

На данный момент принят закон, запрещающий проносить оружие в помещения госструктур, однако этот перечень планируют расширять.

«Например, на почте, на вокзалах, на серьезных стратегических объектах, которые и так охраняются, проходить туда с собственным оружием будет запрещено собственно для того, чтобы не было устроено никаких террористических актов», - заявила Луценко.

Также она сообщила, что сейчас в зданиях госструктур проводятся проверки в поисках незаконно пронесенного оружия.

«Ходят парни с собаками и спрашивают, можно ли зайти к вам в кабинет, можно ли открыть - открываю им все шухляды и тумбочки, они смотрят, проверяют, собака нюхает. Это нормальное явление, к этому нужно относиться очень спокойно», - подчеркнула Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, 20 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

21 марта документ был пописан Президентом.
ForUm

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