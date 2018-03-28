также в разделеОбщество
Хуг встретился с главарем «ЛНР» 20
В РФ обвинили украинского пранкера в распространении слуха о 300 погибших в Кемерово 35
27 марта. Картина дня 49
Верующие УПЦ написали уникальную икону новомучеников украинской земли 52
СБУ запретила въезд в Украину россиянам, выдворенным из Великобритании 41
Сущенко продлили арест еще на шесть месяцев 28
В апреле у украинцев будет два дополнительных выходных 72
Климкин предложил обсудить введение в Украине латиницы 67
Скандал с утечкой данных: Цукерберг не выступит в британском парламенте 31
«Рошен» выиграл еще один суд по упаковкам торта 54
Прокуратура призвала не пиариться на деле Ноздровской 38
Украинцы со 2 апреля смогут выбрать себе врача 61
Адвокат: Сущенко не признал вину в полном объеме 43
Штаб: Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению 45
Польша хочет построить забор на границе с Украиной и Беларусью 41
Суд 11-й раз перенес заседание по делу Януковича 28
«Национальные дружины» взяли под охрану телеканал 179
СБУ направила в МИД данные о российских дипломатах-шпионах 39

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение административного суда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров. Об этом сообщается на странице ЦПК в Facebook.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров. Невооруженным глазом была видна предвзятость судьи Рубашка, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам», – говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что декларации засекречены, «чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях». «Но судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно. Например, скрыл декларацию своего зама Борзых, который непонятно за какие доходы арендует огромный дом под Киевом. И таких, как Борзых, 72 прокурора», – подчеркнули в организации.

«Мы не сдаемся, будем искать правду в Верховном суде, а если нужно, и в Европейском суде по правам человека», – сказано в сообщении.

Напомним, напомним декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра е-деклараций на основании соответствующего решения главного военного прокурора Анатолия Матиоса о применении специальных мер обеспечения безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги