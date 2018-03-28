Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение административного суда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров. Об этом сообщается на странице ЦПК в Facebook.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров. Невооруженным глазом была видна предвзятость судьи Рубашка, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам», – говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что декларации засекречены, «чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях». «Но судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно. Например, скрыл декларацию своего зама Борзых, который непонятно за какие доходы арендует огромный дом под Киевом. И таких, как Борзых, 72 прокурора», – подчеркнули в организации.

«Мы не сдаемся, будем искать правду в Верховном суде, а если нужно, и в Европейском суде по правам человека», – сказано в сообщении.

Напомним, напомним декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра е-деклараций на основании соответствующего решения главного военного прокурора Анатолия Матиоса о применении специальных мер обеспечения безопасности.