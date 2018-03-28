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Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг рассказал о своей встрече с главарем контролируемых Россией террористов «ЛНР» Леонидом Пасечником.

Об этом он сказал на брифинге в оккупированном Луганске. «Я только что вернулся после конструктивного обсуждения с Пасечником», - заявил Хуг.

По его словам, на этой встрече обсуждались вопросы «охраны и безопасности наших сотрудников и наших технических средств, включая наши беспилотные летательные аппараты, нашей свободы перемещения и результатов наших наблюдений по реализации Минских соглашений», сообщает УНИАН.

Хуг сообщил, что СММ поручено в соответствии с мандатом миссии налаживать диалог для «ослабления напряженности». Он отметил, что миссия открыта к диалогу со всеми сторонами, которые готовы добросовестно участвовать в нем. «В конечном счете, этот конфликт может быть урегулирован только с помощью диалога», - подчеркнул Хуг.

При этом он отметил, что из-за отсутствия диалога больше всего страдают мирные жители с обеих сторон линии разграничения.

«Так, как вы можете видеть из наших отчетов, ситуация в области безопасности несколько улучшилась, но коренные причины для непрерывного насилия остаются. Наличие тяжелого вооружения, а также близость расстановки сил и группировок продолжают быть главной причиной для нестабильности. Пришло время, чтобы стороны выполнили их обещания по отводу вооружения и разведению сил», – заметил Хуг.

По его убеждению, только это сделает ситуацию устойчивой и сделает режим прекращения огня необратимым.
ForUm

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