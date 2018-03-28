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За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении из 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцево.

На донецком направлении из гранатометов различных типов были обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - по нашим укреплениям в Песках.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты Бутовка и Каменки.

Напомним, ранее в штабе АТО заявили, что обстановка на линии разграничения сторон на Донбассе имеет тенденцию к обострению.
ForUm

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