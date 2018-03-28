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Президент США Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2019 года санкции против РФ за хакерские атаки в отношении его страны. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Ограничительные меры 28 декабря 2016 года ввел тогдашний американский лидер Барак Обама. В частности, под их действия подпадают российская ФСБ и бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), сообщает УНИАН.

После принятия этого указа из США выслали 35 российских дипломатов и изъяли две загородные резиденции представителей РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали «ерундой».

ЦРУ пришло к заключению, что Россия помогала Трампу стать президентом. По этому делу продолжается расследование.
ForUm

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