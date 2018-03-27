Украинские государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.



Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались, сообщает УНИАН.

«Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок», - сказал он.

Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые «внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток».



