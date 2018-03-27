также в разделеЭкономика
НБУ попросят выдать «Нафтогазу» лицензию для возврата «Газпрому» переплаты за транзит 32
«Ощадбанк» предупреждает о мошеннической копии своего сайта 21
«Газпром» отказался возобновлять поставки газа в Украину 267
«Нафтогаз» и «Газпром» начали переговоры о расторжении контрактов 45
НБУ отказал белорусскому банку в покупке «Сбербанка» 65
НКРЭКУ: Местные власти завышают коммунальные тарифы 87
Запасы газа в украинских ПХГ сократились в 2 раза 95
«Это будет сюрпризом»: Украина нашла способ заставить «Газпром» заплатить 307
Гройсман: Разрыв экономических отношений с РФ сделает Украину сильнее 65
Гройсман обещает за месяц урегулировать ситуацию с авто на «евробляхах» 56
Коболев обжаловал в суде штраф ГФС 42
Гройсман: Газ может подешеветь через два года 55
Гройсман заявил, что экономика выросла на 2,5% 49
Цена билетов на рейсы Ryanair в Украине стартует от €10 74
Аэропорты «Борисполь» и «Львов» заключили соглашение с Ryanair 88
Индекс Dow Jones за сутки обвалился более чем на 700 пунктов 52
«Нафтогаз»: Надеемся, апрель зимовать не придется 110
МВФ не считает Украину бедной страной 103

Украинские государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались, сообщает УНИАН.

«Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок», - сказал он.

Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, а произойдет это с заходом в Украину крупных международных компаний, которые «внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток».


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги