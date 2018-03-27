Вчера, 26 марта, главы Министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам России, сообщает Delfi.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский список Магнитского 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с 26 марта не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, подтвердила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Министр сказала, что согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.