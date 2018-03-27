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Глава компании Facebook Inc. Марк Цукерберг не будет отвечать на вопросы членов комитета британского парламента касательно утечки данных пользователей соцсети.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой  Reuters.

«Руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг не будет отвечать на вопросы представителей британского парламента по делу о Facebook-скандале», - говорится в сообщении.

Зато Цукерберг планирует отправить в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Палаты общин Великобритании директора по технологиям Майка Шрупфера или директора отдела продуктов Криса Кокса.

Отмечается, что комитет, который пригласил на слушания Цукерберга, еще не прокомментировал решение руководителя американской соцсети.

Скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании. Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку».

Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблениями персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.

Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.
ForUm

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