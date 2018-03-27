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«Ощадбанк» предупреждает об обнаружении мошеннического фишингового сайта, который почти полностью дублирует его официальный сайт, сообщает пресс-служба банка.

«Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт «Ощадбанк»  от мошеннического: адрес официального сайта https://www.oschadbank.ua, а адрес мошеннического сайта - oschadbk.com», – говорится в сообщении.

В банке предупредили, что «Ощадбанк» не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.

Отмечается, что «Ощадбанк» обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк. «Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время», – подчеркнули в банке.

 
ForUm

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