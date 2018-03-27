«Порошенко, как и 1 июля 2014 года, выбрал путь войны для поднятия своего ничтожного рейтинга». Так народный депутат Нестор Шуфрич прокомментировал обвинения генпрокурора Юрия Луценко о якобы намерении «Украинского выбора» совершить государственный переворот.

«Я всегда старался быть максимально толерантным в отношении Юрия Луценко, учитывая все обстоятельства его сложного жизненного пути, включая тюремные заключения, против которых всегда решительно выступал, говорил это и публично, и лично Януковичу. Но после его заявления о якобы причастности «Украинского выбора» к подготовке государственного переворота, хочу ему сказать, что Юрий Витальевич может начинать допросы с меня. …Вместе с Виктором Медведчуком, своим другом и соратником, мы стоим у истоков этого общественного движения — начиная с нашей встречи в 1997 году в Закарпатье и до сегодняшнего дня», — цитирует Шуфрича его пресс-служба.

По словам народного избранника, из всех возможных названий организации Медведчук поддержал предложенное Шуфричем — «Украинский выбор».

«Называя это движение «Украинским выбором», мы с Виктором Медведчуком вкладывали в нашу инициативу глубокий смысл: в Украине мы должны действовать в интересах украинцев – жестко и прагматично, используя интерес к нашей стране всех соседей и партнеров, как ближних, так и дальних», — пояснил политик.

Шуфрич категорически отверг любые обвинения в отношение «Украинского выбора» и выразил уверенность в том, что заявления руководителя СБУ Василия Грицака, а теперь уже и Юрия Луценко, — «это ширма, за которой прячется их кукловод — Петр Порошенко».

«Порошенко, Медведчук и я хорошо знаем друг друга еще со времен СДПУ(о), где мы были в руководстве партии. На моих глазах приватизировался завод Карла Маркса и многие другие объекты, которые стали основой империи Порошенко. …Но что у меня вызывает сильное беспокойство и озабоченность, — это то, что Порошенко, как и 1 июля 2014 года, выбрал путь войны для поднятия своего ничтожного рейтинга. И судя по всему, мы станем свидетелями агонии власти, которая будет сопровождаться репрессиями, обострением ситуации на фронте, и, к сожалению, гибелью наших граждан. Но за все это когда-то придется ответить. И это «когда-то» уже очень близко», — уверен Шуфрич.