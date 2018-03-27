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Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор во вторник, 27 марта

Также Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран и обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
ForUm

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