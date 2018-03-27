Полицейские обеспечивают правопорядок во время перекрытия движения на трассе «Александровка-Кропивницкий-Николаев»
В понедельник, 26 марта, в 07:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в с. Воссиятское Еланецкого района.
Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт.
По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют сотрудники Еланецкого отделения полиции.
Сейчас автомобильный путь пока не разблокирован, грубых нарушений общественного порядка не допущено.
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