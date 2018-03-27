Лидеры двух фракций Верховной Рады пропустили 90% голосований в марте. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Всего за месяц состоялось 15 пленарных заседаний, на которых было проведено 399 голосований.

«В течение марта Юрий Бойко и Юлия Тимошенко приняли участие только в 6% и 8% голосований соответственно. Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» проголосовал (нажал «за», «против», «воздержался») 25 раз, лидер ВО «Батькивщина» - 32 раза из 399 возможных», - говорится в сообщении.

Среди прочего Тимошенко отсутствовала в зале парламента при голосовании за привлечение к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание и арест Надежды Савченко. При этом лидер «Батькивщины» отметила, что находилась на момент голосований в заграничной командировке. Однако согласно информации на сайте ВРУ политик пропустила пленарное заседание 22 марта «по неизвестным причинам».

Бойко официально находился на момент голосований по Савченко в парламенте, однако участия в них не принимал. Кроме того, лидер «Оппоблока» не голосовал по постановлению ВР о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.

Показательно, что Бойко игнорировал голосования ВР, несмотря на то, что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 – из-за болезни, 3 – по неизвестным причинам).

Также невысокие показатели участия в голосованиях у Олега Ляшко – принял участие в 61% голосований. При этом политик был зарегистрирован на всех заседаниях ВР, кроме одного.

Председатель фракции «Самопомочи» Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбак из «Народного Фронта» - 84%, Артур Герасимов с БПП - 94%.

Напомним, в марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады.