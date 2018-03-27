В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка.

Как сообщает пресс-служба облполиции, спасали девятимесячного младенца из ледяной воды и патрульные, и медики, и граждане, и сотрудники ГосЧС. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21:00. Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Срочно полицейские приступили к поискам мальчика.

«Увидел ребенка лейтенант полиции Андрей Белоус. Патрульный, не мешкая, позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Они быстро спустили лодку на воду, доплыли до ребенка, достали из ледяной воды и передали полицейскому, который бросился в реку, чтобы завернуть ребенка в свою служебную куртку. В это время как раз подоспели врачи скорой», - рассказали в полиции.

Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь.

По словам родственников злоумышленницы, ранее женщина неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, горе-мать совершила свои намерения.

Ее действия следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 40-летней злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Полиция разыскивает всех возможных свидетелей преступления, которые могут дать показания следствию, а также обращается с просьбой к водителям транспортных средств, которые могли зафиксировать событие на видеорегистраторы, предоставить видеозаписи и информацию, которая может стать полезной в расследовании, в Центральный отдел полиции.