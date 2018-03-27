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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией в связи с трагедией в Кемерово и проявили «ничем не обоснованную агрессию», выслав российских дипломатов. Об этом она написала в Facebook.

«Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом, - написала Захарова. - Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть».

Захарова заявила, что в тот момент, когда россияне сопереживают жертвам трагедии, для Запада «оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях».

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.

 
ForUm

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