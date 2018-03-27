Более 130 человек могли пострадать от нервно-паралитического газа, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в парламенте.

«По нашим оценкам, более 130 в Солсбери могли потенциально подвергаться воздействию этого нервного агента», - сказала Мэй, передает Радио Свобода.

Она добавила, что более 50 человек осмотрели в больнице.

По словам Мэй, Великобритания также располагает данными, что в течение последних десяти лет Россия разрабатывала пути доставки нервно-паралитических веществ с целями, возможно, для убийств по политическим мотивам.

Как сообщал ForUm, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

