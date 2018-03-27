Президент Чехии Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ «Новичок№, которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, его встреча с главой чешской контрразведки состоялась в понедельник, 26 марта, в Ланском замке, официальной летней резиденции президента на севере страны, передает DW.

СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться в научно-исследовательских целях или для его последующего производства на территории страны.

Поручение, по всей видимости, связано с утверждениями российской стороны, назвавшей Чехию, наряду с Великобританией, Словакией и Швецией, в числе стран, которые «примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок».

Ранее один из разработчиков «Новичка», эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов рассказал, что создать «Новичок» могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если Скрипаля отравили «Новичком», то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо РФ утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.

Представитель МИД России Мария Захарова 17 марта в эфире телеканала «Россия» назвала Швецию и Чехию, а также США, Великобританию и Словакию государствами, на территории которых с 90-х разрабатывались отравляющие вещества на базе советских наработок, вывезенных учеными-эмигрантами из СССР и России. Она добавила, что эту информацию можно найти в открытых источниках, в том числе в интернете.

Главы МИД Швеции и Чехии отвергли эти предположения.

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.