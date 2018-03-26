По мнению политического блогера Алексея Куракина, реакция украинских политиков и официальных лиц на трагедию в торгово-развлекательном центра в Кемерово стала тестом на культуру и человечность.

«Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стала еще одним хорошим тестом на культуру и человечность», - пишет Алексей Куракин в своем блоге.

Генеральный секретарь Совета Европы, федеральный канцлер Австрии, президент Белоруссии – блогер перечисляет руководителей международных организаций и первых лиц, кто выразил соболезнование в связи с массовой гибелью взрослых и детей в результате пожара в кемеровском ТРЦ.

«26 марта свои соболезнования выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, направивший президенту РФ телеграмму со словами «Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России». «Трагично, что столько детей погибли или пропали без вести», - написал в своем Twitter федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Слова сочувствия направил и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. «Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди», - такими словами Ягланд от имени Совета Европы выразил «искренние соболезнования нашему государству-члену России», - цитирует зарубежных политиков в своем блоге Алексей Куракин.

Что касается политической элиты Украины, по мнению Алексея Куракина, в своей основной массе она этот тест не прошла. Единственным исключением стал украинский политик Виктор Медведчук, который нашел время, чтобы выразить соболезнование родным и близких погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В то же время партия «Оппозиционный блок» опубликовала коллективное заявление, в котором выразила сочувствие в связи с трагедией в Кемерово.

«Если же говорить о первых лицах и политиках Украины, снова только Медведчук нашел время, чтобы написать несколько слов соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Ни МИД, ни Кабинет Министров, ни тем более Верховная Рада не нашли в себе моральных сил по-человечески отреагировать на трагедию, в которой пострадали простые люди. Свои соболезнования выразил и «Оппозиционный блок» - но не от лица главы фракции или других депутатов, а максимально безлично, в виде коллективного заявления», - резюмировал Куракин.