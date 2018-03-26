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Новозаводской районный суд Чернигова арестовал мужчину, подозреваемого в нанесении  двухлетней девочке смертельных травм. Его будут держать под стражей в течение 60 суток, сообщает пресс-служба облполиции.

Речь идет о ранее судимом мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть двухлетней девочки – дочки подруги своей жены.

20 марта нежинские полицейские получили из одного из сел района сообщение о внезапной смерти малолетнего ребенка. Впоследствии было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений – отека головного мозга и субдуральной гематомы.

В нанесении ребенку смертельных травм обоснованно подозревается ранее судимый мужчина. С места происшествия подозреваемый скрылся в райцентр, где полиция его вычислила и вскоре задержала.

«На месте преступления судмедэксперт вместе с гинекологом в присутствии понятых осмотрели тело погибшей девочки и никаких следов изнасилования не обнаружили. Эти же специалисты осмотрели и старшую сестру – никаких следов сексуального насилия они не нашли», - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Также правоохранителями назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, результаты которых будут присоединены к материалам дела и принято решение согласно закону.

Кроме того, в отношении матери погибшей девочки правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

Местные СМИ сообщили, что двухлетняя девочка погибла в результате избиения в селе Мыльники Нежинского района. По словам местных жителей, у погибшего ребенка был порван ротик, разорваны и обожжены половые органы, многочисленные переломы и гематомы – тело выглядело так, будто девочку пытали и насиловали. Отмечается, что 5-летняя сестра погибшей боится мужчин и выглядит так, словно ее также били и насиловали. Местные жители рассказали журналистам, что детей в течение 3 месяцев не выпускали на улицу.
ForUm

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