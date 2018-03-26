Во вторник, 27 марта, в Украине ожидаются умеренные осадки ночью на юге и в центральных областях, а днем – на востоке и в центре, на западе и севере – или дождь, или просто облачность. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Температура воздуха ночью – около нуля, местами -3 +3, завтра днем 4 + 9 градусов, на юге + 7 + 14 градусов. В Киеве завтра возможен небольшой дождь. Ночью до -2 градусов, днем до +5, +6 градусов», - написала она в Facebook.
В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег. Но уже в дальнейшем – никаких минусов даже ночью.
В конце недели усилится ветер, однако, по словам синоптика, это обычная ситуация в Вербное воскресенье.
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