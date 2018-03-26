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Следственный комитет России сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, им стал «сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения».

Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого, отметила представитель СК РФ, сообщает ТАСС.

«На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился, предположительно, эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», - сообщила Петренко.

Прибывший в Кемерово председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей, ему уже доложили о первых результатах расследования.

По словам Петренко, «серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы». «Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы», - добавила она, отметив, что «следствие проверяет информацию и о других нарушениях».

Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.

 
ForUm

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