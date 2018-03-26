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29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин, который застрелился в собственной квартире, уже пытался совершить самоубийство. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, сообщает ТСН.

По его словам, летом 2016 года Волошин вернулся со службы домой и сказал жене, что она его больше не увидит, потому что он собирается застрелиться. Женщина вместе с товарищем летчика несколько часов уговаривали его отказаться от замысла. После этого жена нашла Волошину психолога, но, как рассказала женщина, он отказался от психологической помощи. В то же время Мороз добавил, что с Волошиным работал психолог воинской части, который подтвердил, что летчик нуждался в психологической помощи, однако отказывался от нее.

Также руководитель полиции Николаевщины уточнил, что сейчас следствие рассматривает такие версии трагедии: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, самоубийство из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем, самоубийство в состоянии душевного волнения. «Сейчас назначены судебно-медицинская и иммунологическая экспертизы, а также принято решение о посмертной психологической и ряде других экспертиз. Отмечу, по психологической экспертизе материалы направлены в Киев. Пока выводов экспертиз нет, но, думаю, в ближайшее время версия о несчастном случае при неосторожном обращении с оружием будет отброшена», - сказал Мороз.

В то же время он отметил, что во время расследования версии самоубийства из-за профессиональной деятельности был допрошен председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко и один из его заместителей, а также продолжаются допросы сотрудников аэропорта. По результатам полученных данных уже можно сделать вывод, что никакого давления относительно профессиональной деятельности Волошина со стороны председателя ОГА не было. «Мы будем проверять эту версию. Мы уже получили доступ к телефону и компьютеру Волошина. Сейчас обратились в суд, чтобы получить данные о всех телефонных соединениях Волошина на протяжении нескольких месяцев перед трагедией», - добавил он.

Кроме этого, комментируя версию суицида из-за душевного волнения, правоохранитель сообщил, что Волошин перед трагедией якобы играл с одним из своих друзей в компьютерную игру и проиграл, обещая отыграться. Пока этот человек находится в другом регионе Украины, но впоследствии будет допрошен. 

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.
ForUm

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