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В марте 51 народный депутат пропустил 90% голосований Верховной Рады. Из них пятеро – не проголосовали ни разу (не была нажата «за», «против» или «воздержался»), сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых состоялось 399 голосований.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. Так, один раз в месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин («Оппозиционный блок»), трижды – Денис Омельянович («Оппозиционный блок»), шесть раз – Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 - Михаил Добкин («Оппозиционный блок) и Надежда Савченко (внефракционная).

В списке депутатов, которые почти не голосовали, также есть ряд других известных фамилий: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Указанные депутаты пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть не из-за болезни или командировки. Как правило, на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.

Двое народных депутатов не пропустили в марте ниодного голосования. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из «Блока Петра Порошенко».

Народные депутаты, пропустившие 90% голосований в феврале:

Бакулин Е., Клюев С., Константиновский В., Онищенко А., Ярош Д., Добкин Д., Омельянович Д., Жеваго К., Добкин М., Савченко Н., Богомолец О., Левочкина Ю., Мураев Е., Солод Ю., Звягильский Ю., Ларин С., Фурсин И., Березкин С., Чепинога В., Бондарь В., Довгий О., Святаш Д., Шенцев Д., Писаренко В., Кивалов С., Богуслаев В., Хомутынник В., Пресман А., Поплавский М., Рабинович В., Левочкин С., Бойко Ю., Богдан Р., Куприй В., Мысик В., Королевская Н., Барвиненко В., Мартиняк С., Тимошенко Ю., Гиршфельд А., Корнацкий А., Джемилев М., Климов Л., Семенченко С., Зубик В., Дунаев С., Супруненко О., Шуфрич Н., Денисенко А., Ивахив С., Матвийчук Е.
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