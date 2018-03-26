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Президент Беларуси Александр Лукашенко готов на передачу Киеву задержанного в Беларуси журналиста украинского «Национального радио» Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже - все документы подготовлены к подписи.

Об этом сообщает издание «Белорусский партизан» со ссылкой на своих коллег из Киева.

По их сведениям, соответствующая договоренность была достигнута на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины.

Освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на белорусского шпиона Юрия Политика, которого задержали в Украине.

Напомним, Юрий Политика интересовался у ветеранов АТО воюющих на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.

При этом эксперты в Украине не исключают, что процесс обмена Политики на Шаройко блокируется некими силами. Они обращают внимание, что адвокаты и представители Юрия Политики намеренно затягивают процесс в украинском суде - например, требуя перевода материалов и предоставлении переводчика белорусского языка. Хотя белорусскоязычным патриотом Политика ни в коем случае не является. 

Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

Тайный суд над Шаройко начался практически синхронно с заседаниями в Черниговском райсуде по белорусскому шпиону.
ForUm

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