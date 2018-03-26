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Украина объяснит международным партнерам ситуацию с решением суда об аресте народного депутата Надежды Савченко. Об этом сказала журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНИАН.

«Для нас очень важно, чтобы шло в соответствии с верховенством права следствие, и если процесс будет понятным и соответствующим праву, то, я думаю, что никаким отрицательным образом эта ситуация не повлияет на Украину», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

«Думаю, что сейчас понадобится немного времени объяснять активно нашим партнерам, что же на самом деле произошло, и то, какие показания были предоставлены Генеральной прокуратурой для того, чтобы такое решение относительно и предоставления разрешения на снятие неприкосновенности, и привлечение к ответственности, и на арест было принято Верховной Радой. И мы видим, что решение суда - также его надо просто прокоммуницировать. Если ты будешь молчать, то тебя никто не услышит», - сказала она.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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