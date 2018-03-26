Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий задекларировал 2,1 млн гривен дохода, 25 тыс. евро и 115 тыс. долларов наличных средств за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Также Холодницкий владеет автомобилем Volkswagen Touareg, который купил в 2016 году за 900 тыс. гривен 2013 года выпуска.

Глава САП владеет 2 земельными участками площадью 0,1 га и 0,12 га, квартирой в Вишневом Киевской области (61,1 кв. м) и комнатой в общежитии в Вишневом (18 кв. м),

Холодницкий также арендует гараж в Софиевской Борщаговке.

Он держит в банке на счете 362 тыс. гривен и 2 тыс. евро.

Холодницкий задекларировал 200 тыс. гривен в банке, €17 тыс. и $70 тыс. наличных средств за 2016 год.