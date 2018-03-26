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Правоохранители задержали «вора в законе» Рамаза Багдатского, который пытался организовывать «работу» рейдеров и квартирников. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Его поместили в пункт временного приема иностранцев на Черниговщине.

45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Мужчина, который в криминальной среде имеет статус «вора в законе», прибыл на территорию Украины в 2011 году – и сразу направился в столицу. За семь лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли за пределы н страны, но он возвращался с чужими документами.

«Установлено, что «Рамаз Багдатский» поддерживал связь с другими «ворами в законе», на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии – рейдерство и квартирные кражи», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдатского на территории области.

«Учитывая, что мужчина не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных «вора в законе» будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины», - отметил Крищенко.

 

 
ForUm

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