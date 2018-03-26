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Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.  Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. 

Официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Также 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов.

По случаю 4-й годовщины создания Национальной гвардии Украины Президент Петр Порошенко подписал указы о присвоении 8 полку оперативного назначения Нацгвардии имени Ивана Богуна и 18 полку – имени Дмитрия Вишневецкого. По словам Порошенко, с начала проведения антитеррористической операции 212 бойцов Национальной гвардии погибли, а 794 - были ранены. 

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова. 

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военный.

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди.

Министерство юстиции Украины разработало план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом «Газпромом» «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
ForUm

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