Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Также 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов.

По случаю 4-й годовщины создания Национальной гвардии Украины Президент Петр Порошенко подписал указы о присвоении 8 полку оперативного назначения Нацгвардии имени Ивана Богуна и 18 полку – имени Дмитрия Вишневецкого. По словам Порошенко, с начала проведения антитеррористической операции 212 бойцов Национальной гвардии погибли, а 794 - были ранены.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военный.

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди.

Министерство юстиции Украины разработало план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом «Газпромом» «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.