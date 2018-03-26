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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала «манипуляцией» информацию о готовности президента РФ Владимира Путина согласиться на введение временной международной администрации на Донбассе по сценарию Боснии или Косово. Об этом она сообщила на брифинге «Актуальные вызовы имплементации Соглашения об ассоциации. Ход выполнения плана мероприятий на 2018 год».

«Я считаю, что у нас есть большое количество красных линий, которые ни в коем случае не можем себе позволить перейти», - сказала вице-премьер, сообщает УНИАН.

«И я поверю в искренность намерений Путина как-либо реально двигаться к мирному урегулированию на Донбассе, только если мы перестанем видеть все эти манипуляции, которые происходят то с введением миротворцев на каких-то совершенно фантастических условиях Кремля, то ли теперь с временной администрацией. Опять же, убеждена, что абсолютно на фантастических каких-то намерениях и принципах, которые Кремль будет предлагать», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

«Это невозможно. Поэтому надо садиться и использовать любую возможность диалога, но вместе с тем не переходя никаких тех красных линий, которые у нас существуют», - отметила чиновник.

Напомним, в издании The Time российский журналист Михаил Зыгарь заявил, что президент Российской Федерации Путин может согласиться на введение временной международной администрации на оккупированную часть Донбасса по сценарию Боснии или Косово. При этом, по его словам, российский лидер не готов идти на уступки в вопросе оккупированного Крыма.
ForUm

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