Роль Национальной гвардии в операции Объединенных сил на Донбассе останется неизменно важной. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что ровно 4 года назад в мартовские дни родилось легендарное военное формирование, бойцы которого первыми встали на защиту территориальной целостности и неприкосновенности государства. «Вы первыми дали отпор российской агрессии против Украины. Вы первыми подставили братское плечо Вооруженным силам Украины, кототорые тогда только начали возрождаться», - отметил Порошенко.

Глава государства напомнил, как 13 марта 2014 года был проголосован Закон о восстановлении Национальной гвардии Украины, затем состоялось принятие первой присяги первым батальоном Нацгвардии, который сформировался на базе сотен самообороны Майдана.

«И вот уже четыре года подряд Национальная гвардия Украины остается крайне важной составляющей Объединенных сил, которая выполняет ответственные боевые задачи», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что сейчас меняется формат операции по возвращению контроля над захваченными территориями в соответствии с Законом о реинтеграции Донбасса - возвращение оккупированной Россией части Донбасса в состав Украины. «В этих условиях роль Национальной гвардии в освобождении Донбасса оставаться неизменно важной», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.