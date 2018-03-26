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Объединение территориальных общин на Закарпатье может стать основой для сепаратизма. Такое предположение в интервью «Украинской правде» сделал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Кто-то, например, румыны объединятся в единую теробщину, а потом объявят себе национальную автономию. За ними скажут словаки: «А мы чем хуже?» А потом скажут венгры или ромы, что хотят «Автономную Народную Республику» на Закарпатье», - заявил он.

Москаль отметил, что закон «Об объединении общин» фактически легитимизирует автономию.

«Мы посмотрели на те украинские села, которые затесались между венгерскими. Куда они пойдут? Угадайте с первого раза. Они пойдут в венгерское объединение общин. Потому что когда Будапешт оказывает помощь, он не разделяет людей на венгров, на украинцев, на другие национальности. Они всегда делают так, чтобы это вызывало уважение», - говорит губернатор.

Кроме того, считает Москаль, объединение территориальных общин негативно отразится на областях с маленьким доходами и без производственных мощностей.

«ОТО - это для богатых областей, которые имеют большие доходы, фабрики, заводы. Закарпатье на 76% живет за счет дотаций, субвенций, субсидий. И только 24% зарабатывает на себя. А есть такие районы, как Хустский, где эта цифра составляет до 10%», - отмечает глава области.

Также, считает он, такими общинами могут воспользоваться кандидаты в депутаты, чтобы получить «пожизненный админресурс».

«Кандидаты в депутаты, которые не имеют возможности пройти на выборы, потихоньку объединяют, создают избирательный округ. Там с кумовьями, сыновьями и другими родственниками они пожизненно получат фактически админресурс: учителей, медиков, завклубов, библиотекарей», - рассказывает губернатор.

«Вообще, если мы создаем какие-то перспективные планы создания объединения теробщин, это противоречит самому принципу добровольности создания ОТО. Мы загоняем людей, как когда-то в СССР, в колхозы», - добавляет он.
ForUm

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