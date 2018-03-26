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Польские СМИ в понедельник сообщили о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности подозреваемого в шпионаже в пользу России.

По данным TVP Info, подозреваемый интересовался деятельностью Министерства энергетики, сообщает «Европейская правда».

Имя задержанного – Марек В. Он поддерживал контакты с российскими разведчиками, которые работают под дипломатическим покрытием в посольстве в Варшаве.

Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.

Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Как сообщает Onet.pl, задержание произошло 23 марта. Подозреваемого арестовали на три месяца.

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Связано ли это с задержанием шпиона, пока не известно.
ForUm

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