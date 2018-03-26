Столичная полиция задержала иностранца, который избил военнослужащего Национальной гвардии, охранявшего посольство Республики Польша, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 22:55 по спецлинии 102 поступило сообщение, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции», – говорится в сообщении.

По данным главка, вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут. От предоставления любых объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 25 марта у консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого произошла потасовка между гражданами Беларуси и охранником дипучреждения.