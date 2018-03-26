Адвокаты арестованного нардепа Надежды Савченко рассказали о ее самочувствии в СИЗО в связи с объявленной голодовкой.

Во время короткого брифинга под зданием СИЗО СБУ адвокаты заявили, что уже согласовали апелляционную жалобу Савченко, которую намерены передать в суд, сообщает 112 Украина.

«Надежда Викторовна, как сказала, действительно объявила голодовку, - соответствующее обращение она написала руководителю этой структуры (СИЗО. - Ред.). Честно говоря, похудела, осунулась немного, но улыбается», - рассказал адвокат Дмитрий Бугай.

Он также добавил, что Савченко в изолятор удалось передать телевизор, а также ряд необходимых для нахождения там вещей.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.