Национальная гвардия Украины приближается к стандартам ведущих стран мира. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Повседневно выполняя ответственные боевые задачи, Национальная гвардия Украины одновременно внедряет самые современные достижения в сфере оборонного строительства. Шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира. Стремительными темпами совершенствуются системы управления и связи, непрерывно развивается логистика, принимаются на вооружение новейшие образцы военной техники», - отметил он.

По словам Главы государства, динамика развития наглядно заметна здесь, на территории недавно созданного Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений. Он напомнил, что много лет назад здесь был Центр Киевского общевойскового училища. «Сегодня этот Центр является символом того, что международное сотрудничество нацгвардейцев также является первым приоритетом руководства государства и руководства Национальной гвардии», - сказал Порошенко.

Он добавил, что в рамках международного сотрудничества в международном центре в Яворове происходит взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами - мы учимся у них, они учатся у нас. «Учатся как бить врага, учатся как защищать государство от современной техники, которая стоит на вооружении государства-агрессора», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что Национальная гвардия вступила в Международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения.

«Присоединение в качестве полноправного члена - знак признания надлежащего уровня военного формирования. Для любого профессионала такая оценка со стороны наших иностранных коллег имеет большой вес», - подчеркнул Порошенко.

Приветствуя бойцов НГУ с 4-й годовщиной со дня создания, Глава государства подчеркнул, что граждане Украины осознают вклад Национальной гвардии в дело защиты государства. «Об этом свидетельствует высокое доверие общества к своим защитникам. От имени миллионов украинцев я, как Президент Украины и как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, искренне поздравляю отважных воинов в день вашего профессионального праздника», - подытожил Президент.