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Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Такое мнение высказал в интервью »Европейской правде» заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, именно героизация Украиной «преступников» приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

«Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения «, - отметил дипломат.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, «чьими именами будут названы улицы украинских городов».

Заместитель польского министра также утверждает, что закон об Институте национальной памяти не представляет угрозы для украинских граждан в Польше.

«Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА», - сказал дипломат.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Польшу перейти к конструктивному диалогу относительно исторического прошлого, а не к практике постоянных взаимных обвинений. 
ForUm

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