В деле о подделке деклараций членами Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции фигурирует бывший глава АП Виктора Януковича Сергей Левочкин. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

«На фоне скандала с Савченко почти незамеченной проскочила крайне любопытная новость: суд дал СБУ доступ к телефонным разговорам члена НАПК, которого подозревают в подделке данных деклараций. Раньше НАБУ заявляло, что в группу входит председатель, члены и руководитель департамента НАПК, заместитель руководителя департамента АП, а также заместитель начальника управления в составе центрального аппарата СБУ. Но в решении суда к группе добавился еще один персонаж - «бывший глава Администрации Президента ОСОБА_10». СМИ предположили, что речь идет о Борисе Ложкине. Но согласно моим источникам, речь не о Ложкине, а о его предшественнике времен президентства Януковича - Сергее Левочкине, ныне одном из руководителей фракции «Оппозиционного блока» в парламенте», - заявил Голобуцкий.

Как отметил политолог, сейчас задекларированное имущество Левочкина проверяет НАБУ на предмет законности приобретения. Кроме того, вместе с Дмитрием Фирташем его обвиняют в неуплате налогов при покупке телегруппы «Интер» и легализации преступных доходов через покупку недвижимости в разных странах.

«С появлением в деле этого нового персонажа картина начинает проясняться. Уладив собственные проблемы с декларацией путем подкупа членов НАПК (НАБУ сообщала, что в материалах дела зафиксирована взятка в размере 1 миллион гривень от некоего народного депутата за подделку данных в декларации), Левочкин как партийный стратег и организатор с многолетним опытом вполне мог взяться за улаживание подобных проблем своих коллег, войдя в ту самую «преступную группу», - отметил Голобуцкий.

Таким образом, сдавать позиции без боя бывшие регионалы не планируют, заключил политолог.

«Однажды они уже дождались своего реванша, усадив на трон Януковича на волне разочарования от первого Майдана. Сегодня они ждут такого же момента. А пока он не настал, их главная задача - оставаться поблизости, тщательно вычищая свои декларации и отбеливая репутацию», - резюмировал он.