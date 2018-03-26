В голландском Эйндховене открыли мемориал «Связь» жертвам крушения самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в Twitter.

«Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!» – говорится в сообщении.

Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене, сообщает УНИАН.

Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: «Я тебя не забуду», которые образуют глобус.

Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.