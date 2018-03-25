Высылка российских консулов из Украины ​​приведет к высылке украинских консулов из РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Мне надоела зрада и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ», – отметила она.

По словам Геращенко, дипломатические отношения с РФ сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов.

«Высылка российских консулов ​​приведет к высылке украинских консулов –- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?» – подытожила она.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

По данным СМИ, США и до 20 европейских стран также готовятся выслать российских дипломатов.