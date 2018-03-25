В Беларуси задерживают активистов, которые потенциально могут организовать несанкционированное шествие в Минске на День воли.

В столице за решетку уже попали Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и ряд других. Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье, сообщает Укринформ.

Так, поэта и общественного деятеля, бывшего политзаключенного Славомира Адамовича задержали в Марьиной Горке. Его вывели из электрички, на которой он собирался ехать в Минск на празднование 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики и повели в РОВД, пишет в Facebook пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая.

Кроме того, на сайте «Хартия'97» сообщается, что на выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов Белорусской социал-демократической партия (БСДП), которые ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.

Также по дороге в Минск была задержана журналистка Ольга Чайчиц.

Кроме того, был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и более 30 активистов, которые планировали выйти вместе с ним на «марш достоинства и свободы».

Как сообщает правозащитная организация «Весна», в честь столетия провозглашения БНР в десятках населенных пунктов Беларуси запланированы праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия. Местные власти дали разрешение на проведение массовых акций в Гродно, Бресте, Гомеле и прочих городах.

Напомним, власти Беларуси по случаю 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске только митинг и концерт возле Оперного театра. Разрешения на шествие нет.