также в разделеМир
В Кемерове в результате пожара в ТРЦ погибли три ребенка и женщина 48
Экс-глава Каталонии Пучдемон задержан немецкой полицией 18
ЕС требует от Facebook объяснений в связи утечкой данных 32
ООН: К 2100 году в Африке вымрет половина видов животных 20
Итальянский сенат впервые возглавила женщина 23
В РФ взорвали 220-метровую телебашню 198
СМИ: США и 20 европейских стран готовы выслать российских дипломатов 77
Мусорное пятно в Тихом океане достигло гигантских размеров 766
Кремль «сожалеет» по поводу отзыва посла ЕС из Москвы 170
Полиция застрелила террориста, захватившего заложников во Франции 54
Из супермаркета во Франции освободили заложников, двое погибли 56
Неизвестный захватил заложников в магазине на юге Франции 40
Суд разрешил передать образцы крови Скрипалей экспертам ОЗХО 40
Трамп сделал шаг к торговой войне с Китаем 67
Джонсон: Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 64
Дело Скрипаля: ЕС отзывает своего посла в России 64
Дело Скрипаля: Еще один полицейский госпитализирован 57
Депутат о харассменте в Госдуме: Была красивее, никто не «домагивался» 79

В Беларуси задерживают активистов, которые потенциально могут организовать несанкционированное шествие в Минске на День воли.

В столице за решетку уже попали Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик и ряд других. Задержания накануне проходили и в регионах, продолжаются они и в воскресенье, сообщает Укринформ.

Так, поэта и общественного деятеля, бывшего политзаключенного Славомира Адамовича задержали в Марьиной Горке. Его вывели из электрички, на которой он собирался ехать в Минск на празднование 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики и повели в РОВД, пишет в Facebook пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая.

Кроме того, на сайте «Хартия'97» сообщается, что на выезде из Бобруйска задержали пятерых активистов Белорусской социал-демократической партия (БСДП), которые ехали на разрешенный властями митинг-концерт в Минске.

Также по дороге в Минск была задержана журналистка Ольга Чайчиц.

Кроме того, был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и более 30 активистов, которые планировали выйти вместе с ним на «марш достоинства и свободы».

Как сообщает правозащитная организация «Весна», в честь столетия провозглашения БНР в десятках населенных пунктов Беларуси запланированы праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия. Местные власти дали разрешение на проведение массовых акций в Гродно, Бресте, Гомеле и прочих городах.

Напомним, власти Беларуси по случаю 100-летия провозглашения государственной независимости Белорусской народной республики (День воли) разрешили в Минске только митинг и концерт возле Оперного театра. Разрешения на шествие нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

81
Теги