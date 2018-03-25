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Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей соцсети.

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей», - заявила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова в интервью изданию изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 марта, сообщает DW.

По ее словам, «это злоупотребление данным 50 млн пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым».

Юрова также отметила, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер». «Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет об основах нашей демократии», - заявила Юрова.

Напомним, 17 марта стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. 

Из-за скандала акции Facebook 19 марта упали на 8%

Кроме того, Цукерберга пригласили в Европарламент для предоставления объяснений в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.
ForUm

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