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В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Беляевского отдела Национальной полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы в Одесской области был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в ходе обыска в городе Беляевка частного дома 41-летнего жителя правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты, более 200 патронов различного калибра и тому подобное.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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